Durante le registrazioni di X Factor 2026 è stato annunciato che il giovane cantante monzese prenderà il posto di Achille Lauro nella giuria del programma. La sua presenza è stata confermata da fonti vicine alla produzione, senza ulteriori dettagli ufficiali. La decisione cambia la composizione della giuria rispetto alle edizioni precedenti, mantenendo comunque un artista noto nel panorama musicale italiano. La nuova formazione sarà svelata ufficialmente nelle prossime settimane.

Il cantante, che abbiamo recentemente ospitato in copertina e che è pronto ad affrontare il suo primo live allo stadio San Siro di Milano l'11 giugno, è artisticamente nato sotto i riflettori della televisione considerando che, prima di vincere nel 2018 Amici, ha partecipato anche nelle Nuove Proposte del Festival di Sanremo insieme a un all'epoca sconosciuto Francesco Gabbani, nel 2016. Da sempre molto schivo e timido, Irama, anche se ha da poco compiuto 30 anni, di musica ne capisce davvero, ed è per questo che a X Factor potrebbe funzionare molto bene, anche se resta da vedere come si incastrerà insieme al resto della giuria composta da Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani, al momento confermata.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - X Factor 2026: Irama al posto di Achille Lauro in giuria

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