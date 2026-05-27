Il cast di X Factor per la prossima stagione include Irama come nuovo giudice. La giuria sarà composta anche da Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi. La trasmissione debutterà a settembre su Sky e in streaming su Now.

Svelato il nuovo cast della nuova stagione di X Factor, che debutterà a settembre su Sky e in streaming su Now, con una novità in giuria: al tavolo di quest’anno, che conferma come giudici Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi ci sarà la new entry Irama. Al timone dello show Sky Original prodotto da Fremantle, si conferma per il terzo anno consecutivo Giorgia. Il nuoco coach Irama, da poco trentenne, è uno degli hit maker più forti della scena musicale contemporanea. La sua musica fonde vari generi - dal pop all’urban, fino alle influenze cantautorali - e hit dopo hit ha conquistato un pubblico trasversale che oggi lo considera una delle voci più rappresentative e riconoscibili della scena italiana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - X Factor, arriva il giudice Irama. Con Gabbani, Iezzi e La Furia

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