X Factor arriva il giudice Irama Con Gabbani Iezzi e La Furia

Da quotidiano.net 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il cast di X Factor per la prossima stagione include Irama come nuovo giudice. La giuria sarà composta anche da Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi. La trasmissione debutterà a settembre su Sky e in streaming su Now.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Svelato il nuovo cast della nuova stagione di X Factor, che debutterà a settembre su Sky e in streaming su Now, con una novità in giuria: al tavolo di quest’anno, che conferma come giudici Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi ci sarà la new entry Irama. Al timone dello show Sky Original prodotto da Fremantle, si conferma per il terzo anno consecutivo Giorgia. Il nuoco coach Irama, da poco trentenne, è uno degli hit maker più forti della scena musicale contemporanea. La sua musica fonde vari generi - dal pop all’urban, fino alle influenze cantautorali - e hit dopo hit ha conquistato un pubblico trasversale che oggi lo considera una delle voci più rappresentative e riconoscibili della scena italiana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

x factor arriva il giudice irama con gabbani iezzi e la furia
© Quotidiano.net - X Factor, arriva il giudice Irama. Con Gabbani, Iezzi e La Furia
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

LA DIVA CHE NON FA LA DIVA! PAOLA IEZZI passa dal BSMT!

Video LA DIVA CHE NON FA LA DIVA! PAOLA IEZZI passa dal BSMT!

Notizie e thread social correlati

Giudici X Factor 2026: Irama al posto di Achille Lauro, confermati Francesco Gabbani, Paola Iezzi e Jake La FuriaLe audizioni di X Factor 2026 prenderanno il via nei prossimi giorni, con il cast di giudici e conduttrice ormai definito.

X Factor, Irama in giuria con Gabbani, Jake e Paola: Giorgia confermataSu X Factor, Irama si unisce alla giuria insieme a Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi.

Temi più discussi: X Factor, arriva il giudice Irama. Con Gabbani, Iezzi e La Furia; X Factor, Irama nuovo giudice: affiancherà Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi; Irama in giuria a X Factor con Gabbani, Iezzi e Jake La Furia; X Factor, Irama entra in giuria. Confermati Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi. Giorgia conduttrice.

con gabbani x factor arriva ilX Factor, arriva il giudice Irama. Con Gabbani, Iezzi e La FuriaEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... quotidiano.net

X Factor, Irama nuovo giudice: affiancherà Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola IezziPrima tappa della nuova stagione di X Factor: arriva l’annuncio del cast che accompagnerà i talenti nella loro gara musicale, ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web