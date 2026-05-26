X Factor Irama in giuria con Gabbani Jake e Paola | Giorgia confermata

Da digital-news.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Su X Factor, Irama si unisce alla giuria insieme a Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi. La cantante Giorgia confermata come conduttrice dello show. La produzione ha annunciato ufficialmente il cast per la prossima stagione.

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Annunciato il cast di X Factor: Irama new entry tra i giudici insieme a Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, con Giorgia alla conduzione. Prima tappa della nuova stagione di X Factor: arriva oggi l’annuncio del cast che accompagnerà i talenti nella loro gara musicale, che debutterà a settembre su Sky e in streaming su NOW. Al timone dello show Sky Original prodotto da Fremantle, per il terzo anno consecutivo, ci sarà Giorgia. Novità in giuria: al tavolo di quest’anno siederanno i giudici Francesco Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi e con loro la new entry Irama. Da poco trentenne, Irama è uno degli hit maker più forti della scena musicale contemporanea. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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X Factor 2026 Nuovi Giudici in Arrivo

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