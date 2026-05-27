Irama è stato annunciato come nuovo giudice della prossima stagione di X Factor, che partirà a settembre. La prima tappa della stagione include anche altri giudici, ma l’annuncio di Irama rappresenta una novità per il cast. La trasmissione sarà disponibile su Sky e in streaming su NOW.

Prima tappa della nuova stagione di X Factor: arriva oggi l’annuncio ufficiale del cast che accompagnerà i talenti nella loro avventura musicale, al via da settembre su Sky e in streaming su NOW. Alla guida dello show Sky Original prodotto da Fremantle torna, per il terzo anno consecutivo, Giorgia. Novità invece al tavolo dei giudici: accanto a Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi debutta la new entry Irama. Da poco trentenne, Irama è oggi uno degli hit maker più influenti della scena musicale italiana contemporanea. La sua musica mescola pop, urban e influenze cantautorali, conquistando nel tempo un pubblico trasversale che lo ha reso una delle voci più riconoscibili del panorama italiano. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - X Factor 2026: Irama è la new entry nella giuria

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