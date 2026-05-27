Per la stagione 2026 di X Factor, Irama sarà il nuovo giudice. È stato annunciato il cast completo del programma, che torna in televisione tra poche settimane. La nuova edizione vedrà anche altri giudici e concorrenti, anche se i dettagli specifici non sono stati ancora comunicati. La trasmissione è tra gli eventi più attesi dagli appassionati di talent show e musica, con il debutto programmato a breve.

Manca sempre meno alla nuova stagione televisiva, e come ogni anno arriva puntuale uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di musica e talent show. Sky ha svelato oggi il cast completo di X Factor 2026, che tornerà a settembre su Sky e in streaming su NOW con qualche novità in giuria e tante conferme. Vediamo insieme chi accompagnerà i nuovi talenti nel loro percorso. X Factor 2026: Irama entra in giuria, confermati Gabbani, Jake e Paola Iezzi. La notizia più attesa riguarda la giuria: al tavolo di quest’anno siederanno Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, tutti confermati dopo le ottime prove delle scorse edizioni, e con loro arriva la new entry Irama, che prende il posto di Achille Lauro. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - X Factor 2026: Irama è il nuovo giudice, ecco il cast completo della nuova edizione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

X Factor 2026, Irama nuovo giudice

Notizie e thread social correlati

X Factor 2026, il cast della nuova edizione: confermata Giorgia e Irama al posto di Achille LauroIrama è stato annunciato come nuovo giudice di X Factor 2026, sostituendo Achille Lauro.

X Factor 2026, Irama sostituisce Achille Lauro ed è il nuovo giudice. Giorgia confermata alla conduzione: ecco quando iniziaPer la stagione 2026 di X Factor, Irama è stato annunciato come nuovo giudice, sostituendo Achille Lauro.

Temi più discussi: Al via X Factor 2026, nel nuovo cast la new entry è Irama; X Factor 2026, svelata la nuova giuria: Irama prenderà il posto di Achille Lauro; X Factor 2026, il Cast della nuova edizione; È ufficiale: Irama è il nuovo giudice di X Factor 2026.

Irama nuovo giudice di X Factor 2026: scelta furba o rischio enorme? Adesso voglio sapere cosa ne pensi tu wonderchannel.it/irama-nuovo-gi… x.com

X Factor 2026, Irama sostituisce Achille Lauro ed è il nuovo giudice. Giorgia confermata alla conduzione: ecco quando iniziaIrama entra nel cast di X Factor 2026 al posto di Achille Lauro. Giorgia confermata alla conduzione, audizioni a giugno a Milano ... ilfattoquotidiano.it

È ufficiale, Irama sarà il nuovo giudice di X Factor 2026X Factor 2026, cambia la giuria: Irama è il nuovo giudice del talent su Sky accanto a Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi. novella2000.it