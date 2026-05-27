WWF Italia | nuovo Consiglio e voto online per il 60° anniversario

Il WWF Italia ha nominato un nuovo Consiglio e introdotto il voto online in occasione del 60° anniversario. La gestione dell’organizzazione sarà affidata a un team multidisciplinare di esperti, scelti per affrontare la crisi climatica. La modifica delle modalità di voto mira a favorire la partecipazione degli iscritti. La presentazione del nuovo Consiglio è avvenuta in un evento dedicato, senza specificare i nomi dei componenti o le modalità di selezione.

? Domande chiave Come cambierà la gestione del WWF grazie al nuovo team multidisciplinare?. Chi sono gli esperti scelti per affrontare la crisi climatica globale?. Perché il voto online trasforma la partecipazione democratica dei soci?. Quali nuove strategie adotterà il Consiglio per proteggere la biodiversità?.? In Breve Riconferma di Gaetano Benedetto come vicepresidente e tesoriere dopo la presidenza di Di Tizio.. Sei consiglieri eletti tra dodici candidati e quattro membri cooptati con il WWF Internazionale.. Nuovo team include esperti come Simona Castaldi, Carola Carazzone, Barbara Gallavotti e Irene De Angeli.. Membri cooptati Davide Dal Maso, Alessandra Stefani, Chiara K. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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