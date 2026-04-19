Provincia al voto | 773 amministratori locali chiamati a scegliere il nuovo Consiglio

Oggi, nella provincia di Foggia, si svolgono le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale. Le operazioni di voto si svolgono nella sala ‘Gabriele Consiglio’ della sede della Provincia di piazza XX Settembre e dureranno fino alle ore 20. Sono 773 gli amministratori locali chiamati a esprimersi su questa consultazione. La giornata elettorale si svolge di domenica, con un unico seggio attivo.

A Palazzo Dogana si vota oggi, domenica 19 aprile, per il rinnovo del Consiglio provinciale. Le operazioni si svolgeranno fino alle 20 nel seggio unico elettorale costituito nella sala ‘Gabriele Consiglio’ della sede della Provincia di Foggia di piazza XX Settembre.Sono elettori i sindaci e i.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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