Il 31 maggio e il 1 giugno l’Italia ospiterà per la prima volta un evento WWE Premium Live, chiamato Clash in Italy, seguito da una puntata di Raw. È la prima volta dal 2007 che si svolge un evento di questo tipo nel paese. La decisione di organizzare l’evento nel nostro Paese è stata comunicata ufficialmente. La manifestazione si terrà in una location ancora da definire.

Mancano ormai pochissimi giorni all’evento più atteso da tutti i fan italiani: il 31 maggio e il 1 giugno l’Italia ospiterà per la prima volta un Premium Live Event, Clash in Italy, e una puntata di Raw subito dopo, per la prima volta dal 2007. Oltre ad essere tutti molto felici della cosa, in una recente intervista sarebbero stati svelati i motivi per cui la WWE ha scelto l’Italia per questo evento importante. L’intervista è stata rilasciata da Gabe Spitzer, Vice President of Sports di Netflix, che ha parlato della scelta ai microfoni di The Main Event with Andrew Marchand. Dietro alla scelta del nostro paese ci sarebbe stata una mossa strategica, sostenuta dal concomitante approdo del brand su Netflix all’inizio di quest’anno. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Rivelata la ragione per cui l’Italia ospiterà il PLE

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