Negli Stati Uniti, i prossimi eventi di NXT non saranno più visibili su YouTube, ma avranno una nuova collocazione. La WWE ha comunicato ufficialmente la destinazione delle trasmissioni dei suoi Premium Live Events di NXT, confermando un cambiamento rispetto alle modalità di diffusione precedenti. Shawn Michaels, figura di spicco della compagnia, ha fornito dettagli sull’accordo appena raggiunto. La notizia riguarda quindi una novità nella distribuzione degli eventi di questa categoria.

E’ notizia delle ultime ore che Shawn Michaels e la WWE hanno ora una chiara risposta riguardo a dove sono destinati ad essere trasmessi i Premium Live Event di NXT, e non si tratta di YouTube. Già nel marzo scorso, Michaels era intervenuto in merito, dicendo che NXT Stand & Deliver sarebbe stato trasmesso su YouTube invece delle altre piattaforme streaming. Questa decisione aveva fatto sorgere diversi dubbi, specie all’interno della WWE stessa dove vi era una certa incertezza in merito al fatto se lo show andasse in onda su Peacock o altrove. Adesso, però, per il pubblico degli Stati Uniti è stato raggiunto un nuovo accordo che fa chiarezza sulla vicenda.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Nuova casa per i PLE di NXT negli USA

TEW IX Challenge Run - Episode 174 (WWE x NJPW In Your House: Worlds Collide)

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