Nuove indiscrezioni sollevano dubbi sulla versione fornita da Ludwig Kaiser riguardo all’incidente con Andrea Bazarte. Secondo alcune fonti, la narrazione secondo cui avrebbe agito per difendersi da commenti collegati all’ICE potrebbe essere stata manipolata. Kaiser è stato arrestato per aggressione, ma non è chiaro se la sua versione dei fatti sia stata effettivamente spontanea o guidata. La vicenda resta sotto osservazione, senza ulteriori dettagli ufficiali.

Crescono i dubbi sulla storia secondo cui Ludwig Kaiser avrebbe agito per difendere sé stesso e Andrea Bazarte da alcuni commenti legati all’ ICE, dopo il suo recente arresto per aggressione. Secondo diverse fonti interne alla WWE, quella versione dei fatti potrebbe essere stata “ pilotata ” e fatta circolare appositamente. Kaiser, che attualmente interpreta El Grande Americano in AAA, è stato arrestato con l’accusa di reato minore di aggressione per un presunto alterco avvenuto il 23 aprile presso i Paramount on Lake Eola Apartments di Orlando, in Florida. Tra arresto e retroscena: Il caso Ludwig Kaiser continua a far rumore. In precedenza, False Finish aveva riportato che la WWE non sembrava intenzionata a prendere provvedimenti disciplinari nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Retroscena sul caso Ludwig Kaiser, la versione sull’ICE sarebbe stata “pilotata”?

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