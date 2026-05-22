Nel caso di Ludwig Kaiser in Florida, si sono susseguite nuove informazioni riguardo all’incidente avvenuto in ascensore. Una seconda versione dei fatti afferma che la lite sarebbe iniziata a causa di una minaccia rivolta alla fidanzata, collegata all’ICE. Questa versione si aggiunge a quella già nota, senza che siano stati divulgati ulteriori dettagli ufficiali. La vicenda sta attirando l’attenzione, mentre le autorità continuano a raccogliere elementi per chiarire l’accaduto.

Il caso che coinvolge Ludwig Kaiser in Florida ha appena preso una piega importante, perché è emersa una nuova versione della presunta lite in ascensore, secondo cui tutto sarebbe iniziato dopo una minaccia legata all’ ICE rivolta alla sua fidanzata. La ricostruzione, condivisa inizialmente dal giornalista Raj Giri, dipinge uno scenario molto diverso rispetto a quello riportato nel mandato d’arresto. Secondo Giri, Kaiser, il cui vero nome è Marcel Barthel, si trovava nell’ascensore del complesso residenziale Paramount on Lake Eola Apartments di Orlando insieme alla sua fidanzata, Andrea Bazarte, la sera dell’incidente. Bazarte lavora come volto televisivo legato alla programmazione WWE in lingua spagnola e agli show della AAA. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Caso Ludwig Kaiser, emerge una seconda versione dei fatti sull’incidente in ascensore

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Gunther praising Ludwig Kaiser and saying how underrated he is

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