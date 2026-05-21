WWE | Ludwig Kaiser arrestato in Florida con l’accusa di aggressione

Da zonawrestling.net 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ludwig Kaiser, nome reale Marcel Barthel, è stato arrestato ieri ad Orlando, in Florida, con l’accusa di aggressione. La notizia è stata confermata da Fightful Select. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’arresto o sulle eventuali accuse specifiche. La vicenda riguarda un personaggio noto nel mondo dello spettacolo e si inserisce in un contesto di attenzione mediatica. La Polizia locale ha provveduto a eseguire l’arresto senza rivelare ulteriori informazioni pubblicamente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ludwig Kaiser o El Grande Americano, vero nome Marcel Barthel, è stato arrestato nella giornata di ieri ad Orlando in Florida con l’accusa di aggressione secondo quanto riportato da Fightful Select. Un problema con la legge che arriva a pochi giorni dall’attesissimo match Mask vs Mask contro The Original Grande Americano che si terrà a AAA Noche De Los Grandes il prossimo 30 maggio e porrà fine alla diatriba tra i due eroi mascherati. Fuori su cauzione. La notizia dell’arresto di Barthel è iniziata a circolare quando la sua foto segnaletica è apparsa sul sito Recently booked, che raccoglie in tempo reale notizie su arresti, precedenti penali, foto segnaletiche etc. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

wwe ludwig kaiser arrestato in florida con l8217accusa di aggressione
© Zonawrestling.net - WWE: Ludwig Kaiser arrestato in Florida con l’accusa di aggressione
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

LUDWIG KAISER ARRESTADO EN FLORIDA NYB NOTAS SHORT

Video LUDWIG KAISER ARRESTADO EN FLORIDA NYB NOTAS SHORT

Sullo stesso argomento

Ric Flair: “Bandito da WrestleMania dopo aver minacciato Ludwig Kaiser”Ric Flair è sempre stato una persona molto schietta, e a quanto pare non ha perso questa caratteristica nemmeno ora che ha superato i 70 anni e non...

Leggi anche: Il bad boy Barton l'ha rifatto: rissa in un... golf club. Arrestato con l'accusa di aggressione

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web