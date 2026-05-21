WWE | Ludwig Kaiser arrestato in Florida con l’accusa di aggressione
Ludwig Kaiser, nome reale Marcel Barthel, è stato arrestato ieri ad Orlando, in Florida, con l’accusa di aggressione. La notizia è stata confermata da Fightful Select. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’arresto o sulle eventuali accuse specifiche. La vicenda riguarda un personaggio noto nel mondo dello spettacolo e si inserisce in un contesto di attenzione mediatica. La Polizia locale ha provveduto a eseguire l’arresto senza rivelare ulteriori informazioni pubblicamente.
Ludwig Kaiser o El Grande Americano, vero nome Marcel Barthel, è stato arrestato nella giornata di ieri ad Orlando in Florida con l’accusa di aggressione secondo quanto riportato da Fightful Select. Un problema con la legge che arriva a pochi giorni dall’attesissimo match Mask vs Mask contro The Original Grande Americano che si terrà a AAA Noche De Los Grandes il prossimo 30 maggio e porrà fine alla diatriba tra i due eroi mascherati. Fuori su cauzione. La notizia dell’arresto di Barthel è iniziata a circolare quando la sua foto segnaletica è apparsa sul sito Recently booked, che raccoglie in tempo reale notizie su arresti, precedenti penali, foto segnaletiche etc. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
LUDWIG KAISER ARRESTADO EN FLORIDA NYB NOTAS SHORT
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Ludwig Kaiser della WWE (Marcel Barthel) arrestato in Florida con l'accusa di aggressione reddit