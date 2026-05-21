WWE | Ludwig Kaiser arrestato in Florida con l’accusa di aggressione

Ludwig Kaiser, nome reale Marcel Barthel, è stato arrestato ieri ad Orlando, in Florida, con l’accusa di aggressione. La notizia è stata confermata da Fightful Select. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’arresto o sulle eventuali accuse specifiche. La vicenda riguarda un personaggio noto nel mondo dello spettacolo e si inserisce in un contesto di attenzione mediatica. La Polizia locale ha provveduto a eseguire l’arresto senza rivelare ulteriori informazioni pubblicamente.

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