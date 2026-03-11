Nella puntata di NXT trasmessa la scorsa notte, Tatum Paxley ha celebrato la conquista del titolo North American. La nuova campionessa ha festeggiato il successo, mentre Izzi Dame ha annunciato di voler ottenere una rivincita. La serata ha visto protagonisti questi due wrestler, con Paxley che si è imposta come detentrice del titolo.

La puntata di NXT andata in onda la scorsa notte, ha regalato un inizio molto intenso che ha visto protagonista la nuova Campionessa Nordamericana Tatum Paxley. La musica di Paxley è risuonata nell’arena e la campionessa ha fatto il suo ingresso tra gli applausi del pubblico. Arrivata sul ring, Tatum si è fermata qualche istante ad assaporare il sostegno dei fan prima di sollevare con orgoglio il North American Championship. The NEW NXT Women's North American Champion @TatumPaxley! pic.twitter.compbPrrsxIVe — WWE (@WWE) March 11, 2026 Tatum Paxley si apre con i fan. Poco dopo ha preso il microfono, visibilmente emozionata, pronta a condividere ciò che quel momento significava davvero per lei. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Tatum Paxley celebra il titolo North American, ma Izzi Dame vuole la rivincita

