Il controllo del Monte dei Paschi di Siena alla prova del voto con la nuova legge che avrebbe dovuto aiutare Caltagirone

Dopo settimane di dibattiti e manovre tra gli azionisti, si è arrivati alla consultazione in assemblea per il controllo della banca. La discussione riguarda l’applicazione di una nuova legge che, secondo alcuni, avrebbe favorito un investitore in particolare. I rappresentanti degli azionisti si sono riuniti per esprimere il proprio voto e decidere sulle future strategie dell’istituto. La votazione si è svolta nel rispetto delle procedure e delle tempistiche previste dalla normativa vigente.

Dopo settimane di posizionamenti e riposizionamenti delle truppe in campo, tra chiacchiericci e dicerie, la battaglia per il controllo del Monte dei Paschi di Siena entra nel vivo, dando la parola ai soci che si riuniscono oggi in assemblea per nominare il nuovo consiglio di amministrazione della banca più travagliata d’Italia. Sul piatto c’è la gestione del gruppo salvato dallo Stato, che ha da poco conquistato Mediobanca portando il controllo delle Generali, il più importante – e unico – conglomerato finanziario del Paese, sotto l’ala degli eredi Del Vecchio e di Francesco Gaetano Caltagirone. Con la benedizione del ministero dell’Economia che ancora ha in mano il 4,9% dell’istituto oggi candidato a terzo polo bancario italiano.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il controllo del Monte dei Paschi di Siena alla prova del voto con la nuova legge che avrebbe dovuto aiutare Caltagirone Blackrock in campo nel palio di Siena: sosterrà la riconferma di Luigi Lovaglio alla guida del Monte dei PaschiBlackrock scende in campo a fianco dell’ex amministratore delegato del Monte dei Paschi di Siena, Luigi Lovaglio. Il dirigente del Mef indagato per insider trading sul Monte dei Paschi di SienaIl dirigente del Mef Stefano Di Stefano è indagato per insider trading nell’inchiesta sul Monte dei Paschi di Siena.