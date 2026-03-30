WWE | Eric Bischoff spiega perché Randy Savage non avrebbe funzionato come Terzo Uomo dell’nWo

Durante l’evento Bash at the Beach del 1996, Hulk Hogan ha fatto un turn heel diventando il terzo uomo nell’nWo, un momento che ha segnato una svolta nel mondo del wrestling. Recentemente, Eric Bischoff ha spiegato perché Randy Savage non avrebbe avuto successo nel ruolo di “Terzo Uomo” dell’nWo, sottolineando differenze di stile e di personalità tra i due wrestler.

Il turn hell di Hulk Hogan a Bash at the Beach 1996 è stato senza dubbio uno dei momenti più iconici nella storia del wrestling. Unendosi a Scott Hall e Kevin Nash per formare il New World Order, Hogan ha cambiato per sempre le dinamiche e il business dell’intrattenimento sportivo. Ma cosa sarebbe successo se il celebre “Terzo Uomo” misterioso fosse stato “Macho Man” Randy Savage? Nel recente episodio del suo podcast 83 Weeks, l’ex presidente della WCW Eric Bischoff ha riflettuto su questo scenario ipotetico, spiegando perché Savage avrebbe reso l’nWo decisamente meno efficace. L’effetto mediatico di Hulk Hogan. Secondo Bischoff, la forza del tradimento di Hogan risiedeva nel suo ineguagliabile status nella cultura pop. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Eric Bischoff spiega perché Randy Savage non avrebbe funzionato come “Terzo Uomo” dell’nWo Articoli correlati WWE: Eric Bischoff difende il lavoro creativo di Triple HNegli ultimi mesi il lavoro creativo di Triple H alla guida della WWE è stato spesso oggetto di discussione tra fan e addetti ai lavori. Leggi anche: WWE: AJ Styles spiega perchè ha deciso di ritirarsi in WWE e non in TNA Tutti gli aggiornamenti su Eric Bischoff WWE HOFer Eric Bischoff Gives Thoughts On Bron BreakkerSecond-generation star Bron Breakker has caught the attention of many veterans with not only his presentation but the potential he has to become a main event star. As someone who worked with ... sports.yahoo.com Eric Bischoff Talks AJ Styles Retiring At WWE Royal Rumble, Being Inducted Into HOFAJ Styles in ring during his October 2024 return to WWE during an episode of SmackDown. - WWE 'The Phenomenal One' is set to join the WWE Hall of Fame later this year. AJ Styles will be inducted ... sports.yahoo.com