WWE | John Cena trascorre sei ore ad allenare i wrestler della Black & Brave Academy di Seth Rollins

John Cena ha trascorso sei ore ad allenare i giovani wrestler della Black & Brave Academy, un'accademia fondata dall’attuale wrestler Seth Rollins. L’attività si è svolta in un centro di allenamento, dove Cena ha guidato sessioni di esercizi e tecniche di combattimento. Non sono stati forniti dettagli su eventuali programmi o contenuti specifici delle sessioni di allenamento.

John Cena potrebbe aver chiuso la sua carriera sul ring in WWE, ma continua comunque a dare un contributo importante alla nuova generazione di wrestler. Il 17 volte campione del mondo ha recentemente fatto visita alla Black & Brave Wrestling Academy a Davenport, in Iowa, la scuola fondata da Seth Rollins, dove ha trascorso diverse ore ad allenare gli studenti e lavorare a stretto contatto con alcuni diplomati dell’accademia. La Black & Brave ha condiviso sui social alcuni dettagli della visita, spiegando che Cena ha dedicato ben cinque ore a insegnare, rispondere alle domande e offrire consigli ai giovani talenti della scuola. Successivamente, si è fermato per un’altra ora per incontri individuali con diversi ex allievi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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