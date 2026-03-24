WWE | Nuovo business per Seth Rollins e Becky Lynch

Da zonawrestling.net 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due wrestler noti hanno annunciato un nuovo progetto che coinvolge un’attività commerciale. La notizia riguarda un’espansione nelle iniziative imprenditoriali di entrambi, collegata a un settore diverso dalla loro attività principale. La loro routine prevede frequenti spostamenti, e anche i viaggi più intensi comportano le conseguenze del cambio di orario.

Una delle componenti fondamentali della vita dei wrestler è il viaggio, e anche i viaggiatori più incalliti possono affrontare il problema del fuso orario. Come si può affrontare questo problema? Ne sanno qualcosa Seth Rollins e Becky Lynch, che recentemente hanno lanciato il loro nuovo business, che ha a che fare proprio con questa problematica, o più precisamente, con ciò che può essere utilizzato per risolverla. La power couple si dà al caffè. Una delle soluzioni più diffuse al problema del fuso orario è bere caffè. Sicuramente è una soluzione che molti wrestler già conoscono e praticano profondamente, al punto da avere in alcuni casi delle linee personalizzate o dei progetti dedicati, come ad esempio Claudio Castagnoli e il suo profilo social apposito. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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