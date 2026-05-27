Jacob Fatu ha dichiarato di non potersi preparare davvero al Tribal Combat, anticipando che l’esito di Clash in Italy sarà diverso rispetto a Backlash. Non sono stati forniti dettagli specifici sull’evento, ma Fatu ha espresso questa convinzione in merito alla sfida imminente. La sua opinione si riferisce a un confronto che si svolgerà nel contesto di un match particolare all’interno della federazione.

Jacob Fatu è convinto che a Clash in Italy la storia sarà diversa rispetto a Backlash. Dopo la sconfitta contro Roman Reigns nel match per il World Heavyweight Championship, il “Samoan Werewolf” ha rifiutato di riconoscere Roman come Tribal Chief, lanciando la sfida per un Tribal Combat in programma il 31 maggio. La stipulazione alza enormemente la posta in gioco: se Fatu dovesse perdere, sarebbe costretto a mettersi in riga e “servire” Roman, con il rischio concreto di perdere anche il proprio posto. Intervenuto a SportsCenter su ESPN, Jacob ha spiegato perché il rematch sarà completamente diverso rispetto a quello visto a Backlash. “L’unica differenza è che questa volta stiamo facendo il rematch seguendo il codice, le regole della Bloodline. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Jacob Fatu ammette, “non ci si può davvero preparare al Tribal Combat”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Jacob Fatu challenges Roman Reigns to Tribal Combat: Raw highlights, May 18, 2026

Notizie e thread social correlati

WWE: Jacob Fatu sfida Roman Reigns ad un Tribal Combat che si terrà a Clash in Italy!La WWE ha annunciato che Jacob Fatu sfiderà Roman Reigns in un Tribal Combat durante l'evento Clash in Italy.

WWE: Tribal Combat a Clash in Italy, Roman Reigns detta le sue regoleDurante la puntata di Monday Night RAW del 25 maggio allo Schottenstein Center di Columbus, Ohio, si sono susseguite le promesse di un Tribal Combat...

5 stelle della WWE pronte a sostenere Jacob Fatu nella sfida contro Roman ReignsDopo aver spinto Roman Reigns al limite a Backlash 2026, Fatu ha dimostrato di meritare un posto nel discorso per il Campionato Mondiale dei Pesi Massimi. Reigns è riuscito a mantenere il titolo, ma i ... worldwrestling.it

Jacob Fatu’s WWE future in doubt after Backlash 2026Roman Reigns retained the World Heavyweight Championship against Jacob Fatu at WWE Backlash, but the victory did not end the rivalry. The Samoan Werewolf was booked like a monster for the match, and ... sportskeeda.com