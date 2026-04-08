WWE | DarkState di nuovo contro tutti e tra una settimana Tony D’Angelo sfiderà Ethan Page
Nella puntata di questa notte di NXT, il nuovo campione ha preso il microfono sul ring, dopo aver conquistato il titolo in un match a quattro che ha visto sfidanti tra cui l’attuale campione, un ex Don, e altri due concorrenti. La vittoria è arrivata durante l’evento Stand & Deliver, con una finale tra quattro atleti. Tra una settimana, il campione sfiderà Ethan Page in un nuovo incontro.
La puntata di NXT di questa notte si è aperta con il nuovo campione Tony D’Angelo sul ring. L’ex Don ha celebrato con i fan la sua vittoria dopo aver sconfitto a Stand & Deliver in un fatal-4-way match il campione Joe Hendry, Ethan Page e Ricky Saints. Tony D ha parlato della sua vittoria e anche dell’essere diventato il primo Grand Slam Champion di NXT prima di essere interrotto proprio dall’ex campione. Hendry si è congratulato con Tony, ma ha anche voluto precisare le circostanze con cui è arrivato il suo successo, dicendo che se fosse stato un normale 1vs1 non avrebbe mai perso. A stretto giro di posta sul ring sono arrivati anche Ethan Page e Ricky Saints reclamando tutti un match per il titolo, ma la loro discussione è stata presto interrotta. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
WWE: Dal parcheggio fino al ring, Tony D’Angelo completa la sua vendetta sul DarkStateSi può dire che tutto sia iniziato lo scorso anno proprio a Vengeance Day, quando il DarkState ha fatto il suo debutto ad NXT.
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Le rivalità non si affievoliscono dopo Stand & Deliver, i Darkstate portano il caos, Lola Vice si difende dall'attacco delle Fatal Influence e molto altro a WWE NXT! Scopri i risultati tinyurl.com/4fff4a45 Rivivi le emozioni dello show su Netflix! - facebook.com facebook
I DarkState attaccano i quattro protagonisti del Fatal-4-Way di S&D fermi a centro ring a discutere,parte una mega rissa,e viene annunciato un 4 vs 4 che si svolgerà più tardi @WWE @WWENXT @WWEItalia #WWENXT x.com