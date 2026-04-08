Nella puntata di questa notte di NXT, il nuovo campione ha preso il microfono sul ring, dopo aver conquistato il titolo in un match a quattro che ha visto sfidanti tra cui l’attuale campione, un ex Don, e altri due concorrenti. La vittoria è arrivata durante l’evento Stand & Deliver, con una finale tra quattro atleti. Tra una settimana, il campione sfiderà Ethan Page in un nuovo incontro.

La puntata di NXT di questa notte si è aperta con il nuovo campione Tony D’Angelo sul ring. L’ex Don ha celebrato con i fan la sua vittoria dopo aver sconfitto a Stand & Deliver in un fatal-4-way match il campione Joe Hendry, Ethan Page e Ricky Saints. Tony D ha parlato della sua vittoria e anche dell’essere diventato il primo Grand Slam Champion di NXT prima di essere interrotto proprio dall’ex campione. Hendry si è congratulato con Tony, ma ha anche voluto precisare le circostanze con cui è arrivato il suo successo, dicendo che se fosse stato un normale 1vs1 non avrebbe mai perso. A stretto giro di posta sul ring sono arrivati anche Ethan Page e Ricky Saints reclamando tutti un match per il titolo, ma la loro discussione è stata presto interrotta. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: DarkState di nuovo contro tutti e tra una settimana Tony D’Angelo sfiderà Ethan Page

WWE: Dal parcheggio fino al ring, Tony D’Angelo completa la sua vendetta sul DarkStateSi può dire che tutto sia iniziato lo scorso anno proprio a Vengeance Day, quando il DarkState ha fatto il suo debutto ad NXT.

NXT: “Shiloh Hill sfiderà Ethan Page per l’NXT North American Championship la prossima settimana.”Dopo un’impressionante prestazione nel ladder match a sette per l’NXT Championship della scorsa settimana, vinto alla fine da Joe Hendry, la new...

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Le rivalità non si affievoliscono dopo Stand & Deliver, i Darkstate portano il caos, Lola Vice si difende dall'attacco delle Fatal Influence e molto altro a WWE NXT! Scopri i risultati tinyurl.com/4fff4a45 Rivivi le emozioni dello show su Netflix! - facebook.com facebook

I DarkState attaccano i quattro protagonisti del Fatal-4-Way di S&D fermi a centro ring a discutere,parte una mega rissa,e viene annunciato un 4 vs 4 che si svolgerà più tardi @WWE @WWENXT @WWEItalia #WWENXT x.com