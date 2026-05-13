Elettra Lamborghini parla del suo cambiamento fisico e ammette | Ho esagerato un po'

Elettra Lamborghini ha commentato il suo cambiamento fisico, riconoscendo di aver esagerato. La cantante ha ripercorso gli ultimi anni, durante i quali il suo aspetto ha attirato molta attenzione sui social network. Ha condiviso alcune riflessioni sul suo percorso di trasformazione, senza entrare troppo nel dettaglio, ma ammettendo la presenza di alcune scelte che ha considerato eccessive.

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