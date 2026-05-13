Elettra Lamborghini parla del suo cambiamento fisico e ammette | Ho esagerato un po'
Elettra Lamborghini ha commentato il suo cambiamento fisico, riconoscendo di aver esagerato. La cantante ha ripercorso gli ultimi anni, durante i quali il suo aspetto ha attirato molta attenzione sui social network. Ha condiviso alcune riflessioni sul suo percorso di trasformazione, senza entrare troppo nel dettaglio, ma ammettendo la presenza di alcune scelte che ha considerato eccessive.
Elettra Lamborghini torna a parlare del suo corpo e del cambiamento fisico che negli ultimi anni ha fatto molto discutere sui social. In un’intervista rilasciata a Chi, la cantante ha raccontato con ironia e leggerezza il periodo vissuto durante il suo “Elettraton Tour”, spiegando come il.🔗 Leggi su Today.it
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