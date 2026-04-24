Napoli Conte sorprende la Cremonese con un cambiamento

In vista della prossima partita, il tecnico del Napoli potrebbe decidere di schierare Olivera come terzino destro invece di Beukema, sostituendolo nella formazione titolare. La scelta rappresenterebbe un cambio rispetto alle recenti scelte di formazione e potrebbe influenzare la strategia della squadra. La decisione non è ancora ufficiale, ma si tratta di una possibilità che sta circolando tra gli addetti ai lavori.

In vista dell’imminente partita del Napoli contro la Cremonese, Antonio Conte potrebbe sorprendere tutti e lasciar giocare Olivera a destra, al posto di Beukema. Il difensore, dunque, è pronto a giocare, in un nuovo ruolo. Si tratta di un vero e proprio cambiamento. Il giocatore, infatti, come Juan Jesus, ha sempre occupato la zona sinistra. Ora, invece, militerà affianco a Rrhamani e Buongiorno, che torna, invece, nella sua posizione originaria. A dir il vero, il possibile cambiamento repentino potrebbe essere dovuto all’assenza di feeling e comprensione tra il Mister e Beukema. Nonostante, infatti, le buone prestazioni del centrale, sia nei due dietro che nei tre, il difensore potrebbe non toccare più palla.🔗 Leggi su Dailynews24.it

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