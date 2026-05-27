WivoaRadicondoli ha riattivato i bandi e i contributi destinati a diverse aree, tra cui università, acquisto di case e spese energetiche. Le agevolazioni sono rivolte a cittadini e famiglie che intendono accedere a finanziamenti o supporti economici per queste finalità. Le domande possono essere presentate secondo le modalità e i termini stabiliti nei bandi pubblicati. Non sono stati indicati importi specifici o scadenze precise.

Tornano i bandi e i contributi per università, acquisto casa, copertura spese energetiche e non solo, di WivoaRadicondoli. Sono stati confermati anche per bandi legati alle famiglie, per la scuola, e la pendolarità che saranno pubblicati a breve. Una novità: in WivoaRadicondoli entra lo sport con un contributo fino a 700 euro per i ragazzi fino a 18 anni. Il bando scade il 30 giugno. Il Comune di Radicondoli vuole dare la possibilità a bambini e ragazzi di praticare attività sportiva anche al di fuori dall’orario scolastico, senza che ciò possa essere loro negato dalle condizioni economiche del nucleo familiare. Possono partecipare nuclei familiari con bambini o ragazzi dai 4 ai 18 anni non compiuti, residenti nel Comune di Radicondoli e interessati a praticare discipline sportive riconosciute dal Coni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - WivoaRadicondoli. Contributi per fare sport

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