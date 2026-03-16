Mezzaroma di Sport e Salute ha dichiarato che Illumina rappresenta un nuovo modo di praticare sport. Ha aggiunto che si tratta del primo di una serie di interventi previsti in futuro. La frase è stata pronunciata a Cologno Monzese il 13 marzo e segna l’inizio di un progetto innovativo nel settore sportivo.

Cologno Monzese (Mi), 13 mar. (Adnkronos) - "Questo è il primo di una lunga - ci auguriamo - serie di interventi. Spot Illumina è un nuovo concetto di fare sport". Così Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute, oggi alla presentazione a Cologno Monzese di 'Sport Illumina', progetto ideato da Sport e Salute e promosso e finanziato dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi tramite il dipartimento per lo Sport, che vuole rispondere concretamente alla necessità di restituire ai cittadini luoghi di aggregazione autentici, accessibili e sicuri. "Purtroppo lo sport sta diventando costoso -commenta Mezzaroma- ed è quindi necessario che il pubblico si adoperi per realizzare spazi gratuiti polifunzionali e che possano portare all'inclusione alla socializzazione e a praticare discipline sportive". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mezzaroma (Sport e Salute): "Illumina è nuovo concetto di fare sport"

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