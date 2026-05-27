Will Smallbone e Sofia Lepore si sono sposati a Roma con un matrimonio da favola. La sposa è stata accolta dai clacson dei passanti mentre arrivava all’altare. La cerimonia si è svolta nella capitale italiana, con invitati e familiari presenti. Non sono stati resi noti altri dettagli sull’evento o sui partecipanti.

Will Smallbone e Sofia Lepore hanno scelto di giurarsi amore eterno a Roma con un matrimonio da favola. Il calciatore e la modella sono stati i protagonisti di una cerimonia da sogno che, con un fuori programma tanto divertente quanto romantico. Le nozze di Will Smallbone e Sofia Lepore a Roma. La coppia ha scelto di sposarsi nella chiesa di Sant’Ignazio di Loyola, in pieno centro storico a Roma. Sofia Lepore è arrivata su un’auto d’epoca, con indosso un abito da sposa senza spalline e in pizzo, caratterizzato da un’ampia gonna e da un lungo velo. L’arrivo della sposa è stato accolto con entusiasmo dalle auto ferme nel traffico romano e dai turisti che si trovavano nel centro della Capitale, con tanto di applausi, grida e clacson per celebrare l’unione. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Will Smallbone e Sofia Lepore, nozze da sogno a Roma: la sposa accolta dai clacson

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Matrimonio romano per Will Smallbone e Sofia Lepore: l'arrivo della sposa

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