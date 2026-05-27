Will Smallbone, centrocampista del Millwall in prestito dal Southampton, si è sposato a Sant'Ignazio di Loyola a Roma con la compagna Sofia Lepore. La cerimonia si è svolta oggi nel centro storico della città. Nessun dettaglio su eventuali invitati o altre partecipanti. La coppia ha scelto la capitale italiana per il matrimonio. La notizia è stata confermata da fonti vicine ai protagonisti.

Roma, 27 mag. (Adnkronos) - Il calciatore inglese Will smallbone, naturalizzato irlandese, e centrocampista della squadra inglese del Millwall, in prestito dal Southampton, ha scelto Roma per celebrare il suo matrimonio con la compagna Sofia Lepore. I due hanno annunciato il matrimonio nel giugno del 2024 quando il calciatore ha chiesto la mano della fidanzata a Los Angeles. Dopo un anno hanno scelto la storica Chiesa di Sant'Ignazio di Loyola, nel centro storico della Capitale, per celebrare le loro nozze. Nella serata di ieri, invece, la coppia ha celebrato la “notte prima del matrimonio” nel cortile interno dell'Hotel de la Villa. Questa mattina invece la cappella, nel quartiere romano di Campo Marzio, è stata riservata dalle 13 alle 17 e arredata con fiori bianchi per l'occasione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Matrimonio a Roma per Will Smallbone, il centrocampista del Millwall si sposa a Sant'Ignazio di Loyola

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