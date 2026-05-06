Durante l’estate, nella famiglia di Lorella Cuccarini e Silvio Testi si è svolta una cerimonia di nozze. La sposa ha sorpreso tutti con un evento che si è rivelato elegante e riservato. L’occasione ha attirato l’attenzione di amici e paparazzi, creando un’onda di interesse tra coloro che seguono le vicende delle celebrità italiane. La cerimonia si è svolta in modo discreto, con pochi dettagli resi pubblici.

Un colpo di scena dal sapore cinematografico, e in un attimo l’estate mondana si accende: nella famiglia di Lorella Cuccarini e Silvio Testi si è celebrato un sì che profuma di eleganza e riservatezza. Il protagonista è il figlio Giorgio Capitta, che ha sposato la compagna di sempre, Sole Galanti, in un matrimonio capace di far parlare senza mai gridare. Un evento raffinato, costruito con cura eppure lontano dall’ostentazione: tutto è rimasto sospeso tra stile, privacy e quel mistero che fa crescere ancora di più la curiosità del pubblico. La cornice: sabaudia, tra luce e riservatezza. La cerimonia si è svolta a Sabaudia, nella cornice suggestiva del Santuario della Santa Maria della Sorresca.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “La sposa ha sorpreso tutti”. Lorella Cuccarini, nozze da fiaba per il figlio

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