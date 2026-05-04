WhatsApp ha annunciato l'eliminazione degli avatar digitali, interrompendo la possibilità di creare e utilizzare i nuovi modelli introdotti di recente su Meta. Gli utenti che avevano inviato sticker personalizzati basati su questi avatar non potranno più farlo, e gli sticker già condivisi rimarranno nelle chat. La rimozione interesserà anche le foto profilo, che torneranno alle immagini tradizionali senza elementi di avatar digitale.

? Cosa scoprirai Cosa succederà agli sticker personalizzati già inviati nelle chat?. Come cambierà la foto profilo degli utenti dopo questa rimozione?. Perché Meta ha deciso di tagliare questa funzione dopo il lancio?. Quali impatti avrà la scomparsa degli avatar sulla comunicazione quotidiana?.? In Breve Funzione introdotta a fine 2022 per promuovere il concetto di metaverso.. Impossibilità di creare nuovi modelli o modificare quelli esistenti su Android e iOS.. Sticker già inviati nelle chat restano utilizzabili nonostante la rimozione della funzione.. Meta sposta risorse da questa sperimentazione verso piattaforme come Horizon Worlds.. Meta ha deciso di eliminare gli avatar da WhatsApp, una scelta che colpirà presto tutti gli utenti delle applicazioni Android e iOS dopo che alcuni hanno già ricevuto l’avviso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - WhatsApp elimina gli avatar: addio ai nuovi modelli digitali su Meta

RIMUOVERE da WhatsApp META AI Ecco la RISPOSTA UFFICIALE di Meta

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