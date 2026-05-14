WhatsApp | Meta AI avrà una chat in incognito per la massima privacy

Meta AI introdurrà una funzione di chat in incognito su WhatsApp, dedicata a garantire una maggiore privacy agli utenti. Il nuovo sistema utilizza un metodo di isolamento dei dati che permette di mantenere le conversazioni separate e non accessibili dai server di Meta. Rispetto alla gestione attuale, i messaggi in questa modalità non verranno archiviati sui server e non saranno utilizzati per scopi di analisi o miglioramenti dei servizi. La funzione mira a offrire un livello superiore di riservatezza durante le comunicazioni.

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