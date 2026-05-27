Wetalk cosa significa fotografare?
Giorno 29 Maggio dalle ore 18, presso la FORO G gallery, torna un nuovo appuntamento "WeTALK". Un dialogo con Ugo Muglia su: Cosa significa fotografare? Attraverso il suo libro "Tra occhio e obiettivo" che parrebbe un manuale di fotografia ma che è in realtà un saggio in cui in ogni capitolo si. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Perché la ODIO Cosa Fare per Fare Buona Fotografia Street
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