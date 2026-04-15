La Ternana è stata messa in liquidazione volontaria durante l’assemblea dei soci tenutasi il 13 aprile. Questa decisione apre un periodo di incertezza riguardo al futuro della società, sia dal punto di vista sportivo che finanziario. La scelta di procedere alla liquidazione è stata comunicata ufficialmente, lasciando spazio a possibili sviluppi nelle prossime settimane. La situazione coinvolge direttamente la gestione e le attività della squadra.

La Ternana è stata posta in liquidazione volontaria dopo l’assemblea dei soci del 13 aprile, aprendo uno scenario incerto sia sul piano sportivo che economico. La decisione è arrivata a sorpresa e riguarda una società che, a due giornate dalla fine del campionato di Serie C, si trova ancora in piena corsa per i playoff. Le parole dell’ammistratore delegato della Ternana. L’ex amministratore delegato Fabio Forti ha spiegato: “Mi sono dimesso dal mio ruolo. La società è in liquidazione volontaria, non è fallita. I prossimi passi verranno decisi dal liquidatore. La società ha deciso di non aumentare il capitale sociale, non effettuare i versamenti necessari per coprire le perdite e quindi procedere alla liquidazione della società”.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Serie C, Ternana a sorpresa in liquidazione volontaria. Cosa significa e cosa succederà

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