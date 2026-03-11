Paralimpiadi atleta tedesca sul podio non si fa fotografare con la medaglia d' oro russa | cosa è successo

Durante le Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, un’atleta tedesca sul podio non si è fatta fotografare con la medaglia d’oro vinta da un’atleta russa. La decisione è arrivata dopo il boicottaggio della cerimonia di apertura da parte della stessa atleta, che ha scelto di non condividere l’immagine con la medaglia d’oro russa. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media.

Dopo aver boicottato la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, in aperto contrasto con la decisione di consentire nuovamente la partecipazione di Russia e Bielorussia alla manifestazione sportiva e della volontà di reintrodurre anche inno e bandiera dei due Paesi, la Germania si è resa ancora una volta protagonista di un eclatante gesto di protesta. Nel corso della cerimonia di premiazione della gara sprint di sci di fondo dedicata ad atleti ipovedenti, la tedesca Linn Kazmaier e il suo accompagnatore Florian Baumann hanno evitato di posare insieme alla medaglia d'oro Anastasia Baghiyan e alla sua guida Sergei Sinyakin sia per la foto di rito che viene scattata solitamente poco dopo la consegna delle medaglie che per il selfie che gli atleti si sono fatti prima di lasciare la zona del podio.