WeRoad dal garage milanese allo sbarco negli Usa | dopo la holding di Berlusconi anche Airbnb scommette sui viaggi tra sconosciuti

Airbnb investe in WeRoad, startup italiana specializzata in viaggi di gruppo tra sconosciuti. Fondata da Paolo De Nadai, la società è cresciuta rapidamente nel settore del turismo digitale, creando un modello di viaggio condiviso rivolto a un pubblico giovane. Dopo la recente acquisizione di una holding di proprietà di Berlusconi, anche Airbnb punta sui viaggi sociali, seguendo l’esempio di altre aziende interessate al segmento delle esperienze di viaggio collettive.

Airbnb scommette su una delle realtà italiane più cresciute negli ultimi anni nel turismo digitale, WeRoad fondata da Paolo De Nadai che ha trasformato il viaggio di gruppo in un fenomeno generazionale costruito attorno alla ai social e alle esperienze condivise offline. La big tech americana ha. 🔗 Leggi su Today.it

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