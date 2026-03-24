Beatrice di York abbandonata dal marito nel momento più duro | i viaggi negli Usa dopo l’arresto di Andrea

Beatrice di York sta vivendo un momento difficile legato alla crisi giudiziaria del padre, il principe Andrea. Il marito, Edoardo Mapelli Mozzi, ha iniziato a trascorrere molto tempo negli Stati Uniti, motivando i suoi spostamenti con impegni lavorativi. La relazione tra i due appare influenzata dalla situazione familiare, mentre Beatrice si trova a gestire le conseguenze di questa separazione temporanea.

La crisi giudiziaria del principe Andrea di York sta pesando sulla vita privata della figlia Beatrice: il marito Edoardo Mapelli Mozzi, ormai sempre più spesso negli Stati Uniti (ufficialmente per lavoro), avrebbe deciso di prendere le distanze. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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