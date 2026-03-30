Anche un' azienda di Cadoneghe tra le eccellenze italiane negli Usa
Durante l'edizione 2026 di SatShow, evento di rilievo nel settore aerospaziale, venti aziende italiane sono state ospitate nel Padiglione nazionale. Tra queste, figurano due imprese venete: una con sede principale a Cadoneghe e l’altra a Vittorio Veneto. Entrambe rappresentano l’Italia nel contesto internazionale dell’industria aerospaziale, partecipando all’evento dedicato alle innovazioni e alle collaborazioni nel settore.
L'evento si è tenuto al Washington Convention Center dal 23 al 26 marzo. La partecipazione delle imprese del nostro Paese è stata guidata da Ice - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e da Asi, l'Agenzia Spaziale Italiana. Una scelta che si inserisce in un quadro di rafforzamento in un mercato cruciale come quello degli Stati Uniti. Infatti, secondo i dati dell'Agenzia Ice Houston, nel 2025 le importazioni aerospaziali americane hanno raggiunto i 42,20 miliardi di dollari, una cifra in leggero aumento rispetto all'anno precedente. L'import dall'Italia è cresciuto del 7,94%, rendendo così la nostra nazione uno dei principali partner del settore. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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