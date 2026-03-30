Durante l'edizione 2026 di SatShow, evento di rilievo nel settore aerospaziale, venti aziende italiane sono state ospitate nel Padiglione nazionale. Tra queste, figurano due imprese venete: una con sede principale a Cadoneghe e l’altra a Vittorio Veneto. Entrambe rappresentano l’Italia nel contesto internazionale dell’industria aerospaziale, partecipando all’evento dedicato alle innovazioni e alle collaborazioni nel settore.

L'evento si è tenuto al Washington Convention Center dal 23 al 26 marzo. La partecipazione delle imprese del nostro Paese è stata guidata da Ice - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e da Asi, l'Agenzia Spaziale Italiana. Una scelta che si inserisce in un quadro di rafforzamento in un mercato cruciale come quello degli Stati Uniti. Infatti, secondo i dati dell'Agenzia Ice Houston, nel 2025 le importazioni aerospaziali americane hanno raggiunto i 42,20 miliardi di dollari, una cifra in leggero aumento rispetto all'anno precedente. L'import dall'Italia è cresciuto del 7,94%, rendendo così la nostra nazione uno dei principali partner del settore. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Anche un'azienda di Cadoneghe tra le eccellenze italiane negli Usa

Articoli correlati

Da Fiumicino riparte “I Mestieri di Mirko”: un viaggio tra le eccellenze italianeFiumicino, 18 gennaio 2026 – Fiumicino non è solo mare, porto e traffico internazionale: è anche terra di artigianato, sapori e saperi antichi.

Padova tra le eccellenze dei trapianti, all’Azienda il premio “Stella”Riconosciuto a Trento, durante il Nord Italia Transplant 2026, l’impegno clinico, organizzativo e formativo del nosocomio padovano nella donazione di...

Aggiornamenti e notizie su Anche un'azienda di Cadoneghe tra le...

Discussioni sull' argomento Cadoneghe, incidente sulla Statale del Santo Vecchia: due 21enni in ospedale; Scomparso da casa da tre giorni, l'ultimo indizio è l'aggancio della cella telefonica a Danta di Cadore; Referendum, l'analisi del voto nel Padovano. Affluenza record a Ponte San Nicolò (secondo in Veneto). Le percentuali di Si e No in tutti...; Renzo Fornea, schiacciato e ucciso dal rimorchio. Il lavoro da magazziniere, la pensione, la famiglia: chi era il 77enne.

Vendo €30 consegna a mano nella mia zona Cadoneghe Padova Prezzo non trattabile Info 3342439442 - facebook.com facebook