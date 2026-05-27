webuild ha perso il suo dg che si prenota per il milan

Dopo 15 anni, il direttore generale di Webuild ha annunciato le dimissioni. La notizia è arrivata a pochi giorni dalla conferma di un trasferimento in un club di calcio di serie A. Webuild, nata dall’unione di Salini e Impregilo, ha visto la partenza del suo numero uno, senza indicazioni sui motivi ufficiali. La società non ha ancora comunicato piani alternativi o sostituzioni.

Dopo 15 anni Massimo Ferrari lascia Webuild, il più grande general contractor italiano nato dall'unione di Salini e Impregilo. Una risoluzione consensuale quella con il direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari che non mette però un punto definitivo tra le parti. Per ora si tratta di una separazione graduale. Ferrari che ha preso questa decisione per «ragioni personali e legate a nuovi progetti di vita e professionali» continuerà ad essere consulente del gruppo per i prossimi tre anni. Una garanzia di continuità per il general contractor alle prese con le sfide internazionali e progetti delicati come quello del Ponte sullo Stretto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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