Nelle sfide dei play-off scudetto, la Sir Susa Scai Perugia ha spesso avuto esiti diversi nella prima partita. La squadra ha perso tre volte l’andata e non ha raggiunto la finale, mentre in otto occasioni ha vinto la prima sfida, con tutte queste vittorie che si sono concluse con la partecipazione alla fase finale del campionato. Le partite sono state spesso considerate vere e proprie battaglie sul campo.

Spesso la semifinale dei play-off scudetto è iniziata bene per la Sir Susa Scai Perugia. Tre volte i block-devils hanno perso la prima partita e non sono andati in finale, otto volte hanno centrato il successo nella prima sfida e in queste sette sono approdati all’epilogo del campionato. L’unica eccezione è quella della scorsa stagione quando, dopo aver vinto gara-uno, hanno poi ceduto la serie a Civitanova Marche. Queste le parole del centrale siciliano Roberto Russo a caldo dopo il primo successo: "Meglio uno a zero per noi che per loro. Sappiamo di affrontare una serie lunga, però facciamo finta di stare zero a zero e pensiamo alla prossima partita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sir Perugia, Russo e Ben Tara: "Ogni partita è una battaglia"

Champions League, la Sir Sicoma Monini Perugia a Berlino per un match di grande importanza. Ben Tara fiducioso"Stiamo ottimizzando le energie a disposizione" dice l'opposto tunisino alla vigilia.

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Sir Perugia, vittoria e sorpresa nella prima semifinale con Piacenza (3-1)PERUGIA - È cominciata con una vittoria di carattere e una sorpresa che ha infiammato i 4.200 del PalaBarton la serie della semifinale scudetto per la Sir Susa Scai Perugia, che ... ilmessaggero.it

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Gara 1 è nostraaaaaaaa!!! Sir Susa Scai Perugia-Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-1 (25-23, 25-21, 20-25, 25-22) #BlockDevils #superlega x.com