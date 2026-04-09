Da domani inizia la prima fase della Billie Jean King Cup 2026, con il turno di qualificazione che vede l’Italia affrontare il Giappone. La sfida si svolge in un evento di due giorni, rappresentando il primo passaggio per ottenere un posto nelle Finals di questa edizione. Le squadre si preparano a competere per avanzare nella competizione, che si svolge nel contesto del torneo di qualificazione.

Da domani si entra nel vivo della Billie Jean King Cup 2026. Prende il via la due-giorni dedicata al turno preliminare, primo snodo cruciale di una stagione che mette in palio l’accesso alle Finals. Saranno 14 le nazionali protagoniste: da una parte le sette squadre che hanno preso parte alle Finals 2025 (con l’eccezione della Cina, già qualificata in quanto Paese ospitante), dall’altra le sette vincitrici dei gironi di spareggio disputati lo scorso novembre. In programma sette sfide, articolate tra incontri in casa e in trasferta, con le teste di serie determinate in base all’ultimo ranking ufficiale della competizione. Novità anche nel format: ogni confronto si svilupperà su due giornate, con due singolari in apertura nel primo giorno. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - BJK Cup 2026, Italia contro il Giappone nel turno di qualificazione: una nuova avventura ha inizio

BJK Cup 2026: l’Italia bi-campione in carica costretta ad un turno di qualificazioneA differenza della squadra maschile, già ammessa alla Final Eight di Coppa Davis in qualità di Paese ospitante (l’evento si disputa a Bologna), la...

BJK Cup 2026, l’Italia campione del mondo pesca il Giappone. Ci sarà Naomi Osaka?L’Italia ha scoperto chi sarà l’avversaria che dovrà affrontare tra venerdì 10 e sabato 11 aprile in occasione del turno preliminare della Billie...

Temi più discussi: Billie Jean King Cup 2026: programma, tutte le squadre e dove vedere le partite dell’Italia alle qualificazioni · Tennis; BJK Cup, Garbin convoca Stefanini al posto di Grant; BJK Cup, l'Italia pronta alla sfida contro il Giappone: gli allenamenti di oggi; Billie Jean King Cup 2026: perché l’Italia deve giocare le qualificazioni nonostante sia bi-campione del mondo in carica.

BJK Cup 2026, Italia contro il Giappone nel turno di qualificazione: una nuova avventura ha inizioDa domani si entra nel vivo della Billie Jean King Cup 2026. Prende il via la due-giorni dedicata al turno preliminare, primo snodo cruciale di una ... oasport.it

BJK Cup: venerdì e sabato Italia-Giappone live su SuperTennisLa sfida tra Italia e Giappone per il turno preliminare della Billie Jean King Cup by Gainbridge 2026 in programma venerdì 10 e sabato 11 aprile ... sport.tiscali.it

Ecco come saranno le basi dei team a Bagnoli per l'America's Cup. I render svelati da Sport e Salute. Intanto anche una barca statunitense si aggiunge agli iscritti: sei finora le squadre in gara - facebook.com facebook

Il sogno di Chieri si spegne sul più bello: la CEV Cup 2026 è del Galatasaray x.com