Wang e Korpatsch litigano a rete al Roland Garros | è la scena finale di una partita tesissima

Durante il secondo turno del Roland Garros, Tamara Korpatsch e Xinyu Wang si sono scontrate a rete, con un litigio che ha portato l’arbitro a intervenire con un warning per la giocatrice cinese. La partita si è conclusa con tensioni evidenti tra le due atlete, che hanno mostrato segni di nervosismo e confronto acceso durante il match. Non sono stati segnalati altri interventi o sanzioni da parte degli ufficiali di gara.

Tamara Korpascht e Xinyu Wang hanno avuto un duro confronto nel match del secondo turno del Roland Garros, culminato nel warning dell'arbitro per la cinese. A fine partita nessun saluto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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