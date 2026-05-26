Durante il torneo di tennis al Roland Garros, l’attore Russell Crowe ha attirato l’attenzione non solo per il suo ruolo di spettatore, ma anche per il suo orologio vistoso al polso. La sua presenza in tribuna si è fatta notare, anche grazie a questo accessorio. Crowe si è mostrato seduto tra il pubblico, senza partecipare alle attività ufficiali, ma comunque al centro dell’attenzione.

Russell Crowe ha quell’innata capacità di farsi notare anche quando non è lui il protagonista della scena. Grande appassionato di tennis — impossibile dimenticarlo lo scorso anno a bordo campo a Wimbledon — l’attore è arrivato a Parigi in occasione del Roland Garros con il carisma disinvolto di chi sa perfettamente come stare sotto i riflettori senza cercarli davvero. Elegantissimo, in giacca blu navy con cravatta e panciotto coordinati, Crowe ha interpretato alla perfezione il dress code non scritto degli spalti parigini. Barba curata, occhiali da sole a specchio e quell’aria da divo che nemmeno il tentativo di passare inosservato è riuscito a mascherare. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Russell Crowe ha rubato la scena al Roland Garros e non solo per il suo strepitoso orologio

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