Nel centrosinistra si registrano tensioni tra il Pd e il Movimento 5 Stelle in vista delle prossime elezioni comunali a Venezia. Le accuse incrociate riguardano strategie e alleanze, mentre le parti coinvolte non hanno ancora trovato un accordo definitivo. La disputa si concentra su questioni di rappresentanza e modalità di sostegno reciproco, senza che siano stati raggiunti compromessi formali. La situazione rimane in fase di definizione, con incontri tra i rappresentanti dei due gruppi ancora in corso.

AGI - Un'ondata di calore si abbatte anche sul centrosinistra. L'anticiclone africano, però, questa volta non c'entra. A surriscaldare il clima è la sconfitta di Venezia. Sotto la lente di deputati e senatori finisce il flusso dei voti delle liste che sembra indicare un travaso di voti dal Movimento 5 Stelle verso liste di centrodestra e, soprattutto, dentro la lista del candidato Simone Venturini, risultato vincente. I riformisti dem si dicono per nulla sorpresi, dato che considerano il partito guidato da Conte "un partito di destra". A dimostrazione, la minoranza interna Pd porta le prime dichiarazioni di Conte sulla necessità che la coalizione batta di più sul tasto della sicurezza come problema che sta a cuore ai cittadini, lavorando anche a una diversa gestione dei flussi di migranti. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Voto a Venezia, accuse incrociate nel centrosinistra: tensioni Pd-M5s

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