I colloqui tra Stati Uniti e Iran tenutisi a Islamabad si sono conclusi senza un accordo, lasciando irrisolte le questioni legate al dossier nucleare. Le discussioni hanno evidenziato tensioni e divergenze tra le due parti, che hanno portato a un risultato negativo. Le accuse reciproche sono state parte integrante delle conversazioni, che si sono svolte in un clima di grande complessità.

Si chiudono senza accordo i delicati colloqui tra Stati Uniti e Iran ospitati a Islamabad, in Pakistan, lasciando sul tavolo tensioni irrisolte e una distanza ancora marcata tra le parti, soprattutto sul dossier nucleare. Dopo oltre venti ore di negoziati serrati, il vertice si è concluso con dichiarazioni contrapposte e un clima tutt’altro che disteso, mentre la diplomazia internazionale prova a evitare una nuova escalation in Medio Oriente. A confermare il fallimento del confronto è stato il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, che ha parlato apertamente di mancato accordo al termine dell’incontro. “Abbiamo avuto discussioni sostanziali per 21 ore.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Colloqui Usa-Iran, fumata nera a Islamabad: tensioni sul nucleare e accuse incrociate

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