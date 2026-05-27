Volumi d’alto profilo per curiosi e intenditori Con cui scoprire le avventure di perle millenarie e i segreti di un collezionismo prezioso E poi nuovi jewellery designer monili vintage e l’evoluzione del gioiello maschile

Da iodonna.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In una mostra dedicata ai collezionisti, sono esposti volumi di alto profilo che esplorano le storie delle perle millenarie e i segreti del collezionismo di gioielli rari. Sono presenti anche opere di nuovi designer, pezzi vintage e gioielli pensati per l’uomo. La selezione copre dalle perle provenienti dall’Oriente alle collezioni di gioielli vintage, offrendo uno sguardo sull’evoluzione del settore.

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© Iodonna.it - Volumi d’alto profilo per curiosi e intenditori. Con cui scoprire le avventure di perle millenarie e i segreti di un collezionismo prezioso. E poi, nuovi jewellery designer, monili vintage e l’evoluzione del gioiello maschile
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