In una mostra dedicata ai collezionisti, sono esposti volumi di alto profilo che esplorano le storie delle perle millenarie e i segreti del collezionismo di gioielli rari. Sono presenti anche opere di nuovi designer, pezzi vintage e gioielli pensati per l’uomo. La selezione copre dalle perle provenienti dall’Oriente alle collezioni di gioielli vintage, offrendo uno sguardo sull’evoluzione del settore.

D alle perle d’oriente alla gioielleria vintage, passando per le grandi collezioni e i gioielli da uomo. Ecco 5 libri sui gioielli da comprare o regalare ai veri appassionati. Kate Middleton e il narciso giallo: il significato della spilla che brilla sul bordeaux X Leggi anche › La stagione dei diamanti. I gioielli più preziosi della Primavera Estate 2026 Sulla via delle perle. Da secoli la regione del Golfo Arabico è nota per le sue perle naturali di altissima qualità. Il “Sentiero delle Perle del Bahrain” (Pearling Path) è un sito patrimonio mondiale dell’Unesco dal 2012, e rappresenta l’antica economia insulare basata sulla raccolta delle perle. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Volumi d’alto profilo per curiosi e intenditori. Con cui scoprire le avventure di perle millenarie e i segreti di un collezionismo prezioso. E poi, nuovi jewellery designer, monili vintage e l’evoluzione del gioiello maschile

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