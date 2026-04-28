Il giornale britannico The Guardian ha inserito le spiagge di Sirolo e Numana tra le prime posizioni nelle sue classifiche. La pubblicazione dedica ampio spazio alle spiagge del Conero, riconoscendone il valore come destinazione turistica. La notizia conferma l’interesse internazionale per le località balneari delle Marche, che vengono descritte come veri e propri gioielli del mare italiano.

Le Marche conquistano un’altra prestigiosa vetrina sul giornale britannico The Guardian che posiziona le spiagge di Sirolo e Numana al primo posto. In particolare il quotidiano ha stilato la classifica delle spiagge libere e naturali più belle d’Italia e a sul podio, al primo posto appunto, ci sono le spiagge del Conero, tra baie riparate e acque cristalline, poi il Gargano, l’isola di Ponza e infine Pantelleria, l’isola d’Elba e la Maremma. “Acqua limpida su sfondo mozzafiato”. "La Riviera del Conero è il gioiello più prezioso delle Marche, in una regione ancora in gran parte invariata dal turismo di massa. Raramente sentirai una lingua diversa dall’italiano, visto che sono tutti locali e altri italiani durante le vacanze estive.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Le spiagge del Conero, gioiello prezioso”: The Gardian incorona il mare di Sirolo e Numana

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