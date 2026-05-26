Appuntamenti in cui scoprire la storia degli anelli preziose collezioni veneziane e alchimisti del gioiello

Da iodonna.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Milano, in occasione del 30° anniversario, si apre la mostra Suggestioni, visitabile fino all’8 giugno in Via della Spiga. L’esposizione presenta storie di anelli, collezioni veneziane e alchimisti del gioiello, offrendo ai visitatori un’occasione di scoprire la bellezza di queste creazioni. È la prima volta che queste collezioni vengono messe in mostra in questa cornice. L’evento si svolge dal oggi.

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O ggi, a Milano, nel nostro 30° anniversario, per la prima volta potrete ammirare la loro bellezza nella mostra Suggestioni, che animerà Via della Spiga fino all’8 giugno. Letizia di Spagna con la tiara Cartier: la storia del gioiello “nascosto” per 7 anni X Leggi anche › Tornano di moda i gioielli vistosi: le 5 tendenze bijoux della Primavera-Estate 2026 Potere e sentimenti a tutto tondo. Ad Anversa, il Diva (spesso indicato come “Antwerp Home of Diamonds”) è il museo dedicato ai diamanti, ai gioielli e all’argenteria: situato nel centro della città, ne racconta la storia come capitale mondiale del diamante dal 15esimo secolo, esponendo preziosi, opere d’arte orafa e ricreando antichi caveau. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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