Una volontaria ha trascorso dieci giorni in Gambia dedicandosi ai bambini, affermando di essersi sentita a casa durante il soggiorno. Ha raccontato di aver vissuto un’esperienza umana molto intensa, che le ha fatto desiderare di cambiare percorso di vita. La sua presenza si è concentrata sull’assistenza ai bambini locali, senza specificare ulteriori dettagli sulle attività svolte. La testimonianza evidenzia l’impatto personale di un breve periodo di volontariato in un contesto internazionale.

Un’esperienza umana così profonda da determinare il desiderio di avviare un percorso di vita diverso da quello seguito fino ad ora. "Sono in crisi mistica" scherza, ma con l’emozione nella voce, Giorgia Ferrani, 26 anni, laureata in Storia dell’Arte all’università di Bologna, mentre racconta della sua missione di dieci giorni in Gambia come componente di un team di 11 volontari mossi da un progetto della Ong Protection4Kids veneta che supporta direttamente bambini e ragazzi per liberarli da sfruttamento e violenza. Una "crisi" che potrebbe portare a mettere nel cassetto la storia dell’arte per abbracciare solidarietà e volontariato. Ma intanto c’è l’urgenza della condivisione attraverso il racconto: "Voglio condividere quello che ho vissuto". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Volontariato in Gambia: "Dieci giorni con i bambini, mi sono sentita a casa"

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