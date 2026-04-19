Alice Bellandi | Mi sono sentita forte mi sono sentita me stessa
La judoka italiana, vincitrice alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha condiviso con Vanity Fair il suo cammino personale e sportivo, passando dalla depressione all’oro olimpico. Dopo aver raggiunto il massimo traguardo, ha raccontato di aver provato sensazioni di forza e autenticità, sottolineando come la vittoria sia stata anche un momento di rinascita. L’atleta ha descritto le emozioni vissute durante questa esperienza e il significato del suo successo.
«Ma voi chi bacereste dopo aver vinto una medaglia olimpica?». Risponde con questa domanda a un’altra domanda, quella sul bacio dato alla compagna dopo l’oro olimpico, Alice Bellandi, judoka azzurra salita sul gradino più alto del podio alle Olimpiadi di Parigi 2024. La risposta è per lei, e dovrebbe esserlo per tutti, ovvia: vai a baciare chi ami. Per l’atleta bresciana che da anni vive a Roma la medaglia olimpica è il culmine di un percorso di vita prima che di sport e tutto viene dall’amore. La raggiungiamo poco prima delle vacanze, destinazione Thailandia insieme alla compagna Jasmine, anche lei judoka. «Si va in vacanza diversi dopo un oro? Sinceramente non so se ho realizzato del tutto.🔗 Leggi su Vanityfair.it
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