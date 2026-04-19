Alice Bellandi | Mi sono sentita forte mi sono sentita me stessa

La judoka italiana, vincitrice alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha condiviso con Vanity Fair il suo cammino personale e sportivo, passando dalla depressione all’oro olimpico. Dopo aver raggiunto il massimo traguardo, ha raccontato di aver provato sensazioni di forza e autenticità, sottolineando come la vittoria sia stata anche un momento di rinascita. L’atleta ha descritto le emozioni vissute durante questa esperienza e il significato del suo successo.