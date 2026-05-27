La nazionale italiana di pallavolo maschile ha iniziato il suo percorso estivo con un’amichevole a Cavalese contro la Turchia. La partita rappresenta il primo test ufficiale della stagione 2026, dopo la conquista del titolo mondiale. L’allenatore ha sperimentato alcune variazioni nel sestetto, senza comunicare ancora le formazioni definitive. La sfida si svolge in un clima di preparazione, con l’obiettivo di affinare le strategie in vista delle competizioni future.

Riparte da Cavalese il cammino della Nazionale italiana maschile campione del mondo, pronta ad aprire ufficialmente la stagione estiva 2026 con la prima amichevole dell’anno contro la Nazionale maschile di pallavolo della Turchia. Per gli azzurri guidati da Ferdinando De Giorgi sarà il primo vero test sul campo dopo il raduno di Roma e i primi giorni di lavoro in Val di Fiemme, un appuntamento utile soprattutto per iniziare a costruire identità, ritmo e automatismi in vista di un’estate ricca di impegni tra Volleyball Nations League ed Europeo. A Cavalese si respirerà inevitabilmente aria di laboratorio tecnico. Il ct azzurro ha scelto un... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Volley, l’Italia riparte da Cavalese: De Giorgi testa qualche novità contro la Turchia

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