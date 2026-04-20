De Giorgi e il segreto della nazionale di volley | Mettiamo la maglia al centro

Durante la presentazione dell'edizione 2026 del Festival dello Sport a Trento, l'allenatore della nazionale maschile di volley ha dichiarato che l'obiettivo principale è mettere la maglia al centro del lavoro della squadra. Le sue parole sono state riportate in occasione di un evento pubblico, senza ulteriori dettagli su strategie o risultati futuri. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali nomi di giocatori o decisioni specifiche.

Le parole dell'allenatore della nazionale maschile di volley Ferdinando De Giorgi a margine della presentazione dell'edizione 2026 del Festival dello Sport di Trento.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - De Giorgi e il segreto della nazionale di volley: "Mettiamo la maglia al centro" Notizie correlate Il ct della Nazionale di Volley maschile De Giorgi ricevuto a Palazzo AlvaroIl sindaco metropolitano facente funzioni di Reggio Calabria, Carmelo Versace, ha ricevuto ieri a Palazzo Alvaro il commissario tecnico della... Italia volley: De Giorgi tra infortuni e nuovi scenari per la NazionaleIl cielo sopra la Nazionale italiana di pallavolo maschile si presenta carico di interrogativi. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: De Giorgi: Europei in Italia uno spettacolo, giocare in piazza del Plebiscito a Napoli cosa unica al mondo; Notizie dal mondo | Eleonora Giorgi, un anno dalla morte: il messaggio 'segreto' per il nipote Gabriele. L'Italia di De Giorgi è di nuovo sul tetto del MondoMANILA (FILIPPINE)- Superando 3-1 ( 25-21; 25-17; 17-25; 25-10) la Bulgaria in finale l'Italia di Ferdinando De Giorgi è per la seconda volta consecutiva sul tetto del Mondo. Un successo che fa il ... tuttosport.com De Giorgi: Il segreto dei 5 mondiali? Essere al posto giusto al momento giustoUnico sportivo al mondo a essere riuscito a vincere 5 titoli mondiali, tre da giocatore e due da commissario tecnico, sempre in azzurro, l’ultimo a settembre, ai Mondiali di pallavolo disputati nelle ... rainews.it Quanti per Nadia Toffa ed Eleonora Giorgi Due donne che hanno lasciato un segno profondo Lasciate un cuore nei commenti facebook ORNELLA MUTI: 'LA LITE A BORSETTATE CON ELEONORA GIORGI UN’IDEA DEL PRESS AGENT ENRICO LUCHERINI... x.com