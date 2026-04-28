Volley De Giorgi lancia la stagione azzurra | i convocati verso la VNL 2026

Il nuovo allenatore della nazionale di volley ha presentato i programmi e la lista dei giocatori in vista della prossima stagione. Sono stati comunicati i nomi dei 30 atleti che parteciperanno alla preparazione per la Nations League. L’elenco ufficiale dei convocati sarà reso noto il 20 maggio, in attesa della definizione della rosa definitiva. La squadra si prepara quindi per l'impegno internazionale del 2026.

Il ct presenta i programmi e la lista dei giocatori in preparazione. L’elenco ufficiale dei 30 per la Nations League sarà annunciato il 20 maggio. L’elenco definitivo dei 30 convocati per la competizione sarà ufficializzato il 20 maggio. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli, Paolo Porro, Mattia Boninfante, Alessandro Fanizza, Bryan Argilagos. Fabio Balaso, Domenico Pace, Gabriele Laurenzano, Matteo Staforini, Damiano Catania, Luca Loreti.🔗 Leggi su Sportface.it

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