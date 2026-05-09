La Nazionale italiana di volley femminile si prepara a iniziare la stagione con due amichevoli contro la Francia, in programma giovedì 14 maggio in Piemonte. Tra le convocate figura anche Antropova, che si appresta a esordire come schiacciatrice. La squadra si raduna in vista di queste partite, che rappresentano il primo impegno ufficiale del nuovo ciclo. Le gare si svolgeranno in una cornice di grande attesa e interesse.

Si avvicina il grande debutto stagionale della Nazionale Italiana di volley femminile, che affronterà la Francia in una doppia amichevole in terra piemontese: appuntamento giovedì 14 maggio (ore 21.00) a Biella e venerdì 15 maggio (ore 21.00) a Novara per i confronti con le transalpine di coach Cesar Hernandez Gonzalez, che serviranno a scaldare i motori in avvio di questa intensa estate, la quale culminerà con gli Europei, dove verrà messo in palio un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Il CT Julio Velasco ha convocato quindici giocatrici, che si ritroveranno lunedì 11 maggio presso il Centro Federale Pavesi di Milano, dove si svilupperà la quinta settimana di collegiale (fino al 15 maggio, ma appunto gli ultimi due giorni saranno riservati alle partite).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Antropova pronta per il debutto da schiacciatrice: le convocate dell’Italia per le amichevoli, inizia la stagione

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